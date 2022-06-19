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Общество19 июня 2022 7:05

В Ярославле неделю ищут пропавшего подростка

Он ушел из дома 13 июня
Анастасия ГОЛУБЕВА
Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле уже неделю ищут 15-летнего Кирилла Сироткина. Он ушел из дома в Кировском районе города 13 июня и с тех пор родные о нем ничего не знают.

Приметы Кирилла: на вид 15 лет, рост 170 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза.

Пропавший был одет в серую футболку с черными полосками на рукавах, черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам и черные кроссовки.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. Горячая линия ЯрСпас – 8-910-964-08-38, - сообщили в поисково-спасательном отряде.