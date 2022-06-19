Быстро вошли в курс дел: Путин оценил работу Евраева в Ярославской области

Президент страны накануне Дня медработника провел видеоконференцию. Встреча была посвящена открытию новых медицинских объектов и возобновлению работы отремонтированных. В мероприятии участвовали глава Ярославской области Михаил Евраев и Ольга Беспокоева, участковый терапевт поликлиники №2 ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9». Здесь близится к завершению капитальный ремонт. Работы проводятся в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

- Эффективная, современная система здравоохранения имеет важнейшее значение для сбережения народа России, поэтому мы постоянно наращиваем потенциал медицинских учреждений, поддерживаем наших учёных, ведущие научно-практические центры, промышленность в создании передовых технологий диагностики и лечения, современной медицинской техники и оборудования, - отметил глава государства.

Владимир Путин обратил внимание на задачи российского здравоохранения по повышению качества и доступности медицинской помощи. Президент подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны, в том числе Ярославской области, видели изменения к лучшему.

Руководитель страны дал высокую оценку деятельности врио губернатора. Владимир Путин отметил, что Михаил Евраев очень быстро вошел в курс дел региона. Президент попросил его почаще встречаться с коллективами предприятий и организаций региона. Это необходимо, чтобы «поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что происходит в реальном секторе экономики Ярославской области».

Михаил Евраев рассказал Владимиру Путину о модернизации первичного звена здравоохранения Ярославской области и мерах, которые принимаются региональной властью для повышения доступности и удобства медицинских услуг.

- Благодаря федеральной поддержке нам удается решать многие актуальные вопросы. – На региональном уровне мы также принимаем необходимые меры. В частности, выделили 100 миллионов рублей для привлечения медицинских работников к работе в сельской местности в дополнение к федеральной программе «Земский доктор». И я уверен, что нам удастся решить вопрос обеспечения кадрами отдаленных территорий, – пояснил Михаил Евраев.

Капитальный ремонт ярославской поликлиники №2 ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9» стал одним из этапов реализации программы модернизации регионального здравоохранения. Работы, стоимость которых составила более восьми миллионов рублей, близятся к завершению.

Ольга Беспокоева рассказала президенту, что после ремонта преобразились регистратура, кабинеты врачей, коридоры, холл. Появилось новое оборудование - два цифровых флюорографа, УЗИ аппараты. Современной техникой оснастили кабинеты офтальмолога, оториноларинголога.

- Но главное – пациентам стало намного комфортнее. Ушли в прошлое «живые» очереди в регистратуру. Теперь записаться к врачу можно благодаря электронному помощнику. Медицинская документация заполняется в единой системе здравоохранения, где сохраняются результаты исследований пациента, формируются электронные рецепты. Новые технологии экономят время врачей, а значит, мы можем больше внимания уделять здоровью людей, - добавила врач поликлиники.

В 2022 году в Ярославской области будет проведен капитальный ремонт 117 объектов здравоохранения. Также приобретут и проведут монтаж 14 зданий по модульным технологиям. Будет закуплено 26 автомашин и 478 единиц медицинского оборудования для 31 государственной медицинской организации региона. Исполнение задач программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» находится на постоянном контроле Правительства Ярославской области.