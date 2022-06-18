"Угрожала зарезать детей": полиция ищет очевидцев конфликта у ТЦ "Яркий" в Ярославле

В Ярославле ищут участников и очевидцев конфликта, который произошел 17 июня недалеко от ТЦ "Яркий" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославле ищут участников и очевидцев конфликта, который произошел вчера, 17 июня, недалеко от ТЦ "Яркий" около 19:00. О случившемся ВКонтакте рассказал аноним.

- На семейную пару с двумя меленькими детьми напала неадекватная женщина огромных размеров. Ударила ребенка в коляске, угрожала зарезать детей, оскорбляла и преследовала, на что получила отпор в виде пощечины и попыток оттолкнуть от себя и детей. Неадекватная вызвала по телефону своих сыновей, которые напали со спины на мужчину с коляской, перевернули коляску с двухлетней девочкой, - так описывают ситуацию в посте.

Автор этого сообщения просит откликнуться тех, кто видел инцидент и, возможно, снял видео или сделал фото.

Кстати, несмотря на всю серьезность описанной в паблике ситуации, участники конфликта в полицию не обращались.

- По информации, опубликованной в сети Интернет проводится проверка, устанавливаются участники инцидента. Сведения о данном происшествии участники и очевидцы могут сообщить в полицию по телефону 2402-02, с мобильного 102, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.