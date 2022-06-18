В Ярославле из окна горящей квартиры выпрыгнул мужчина

Пожар на улице Матросова в Ярославле тушили около часа. Скриншот с видео, группа "Подслашно в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле 17 июня около полуночи загорелась квартира в доме 5 на улице Матросова.

- Сообщение поступило в 23:48. Ликвидация пожара в 00:47. Повреждено имущество на площади 10 квадратных метров, квартира в 62 квадратных метра закопчена, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар тушили 29 человек. Пострадал один человек - мужчина из квартиры, которая загорелась. По словам очевидцев, спасаясь от огня, он выпрыгнул из окна на четвертом этаже пятиэтажки.

- Разбил себе голову, отвезли на "скорой", - пишут в группе "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте.

Как рассказывают жильцы дома, когда они заметили, что начался пожар, начали бегать по квартирам, чтобы предупредить соседей.

- Это какой-то ужас. Мы стучали во все двери, а люди не хотели выходить на улицу. Мы им говорим "пожар", а они "да и что, ведь не у нас пожар-то". Совсем люди ничего не боятся. Мы вывели стариков, деда-инвалида. Мы, конечно, в шоке, были все напуганы, - пишет Катя К. в комментариях к посту.