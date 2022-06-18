В Ярославской области 41 выпускник сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Ярославской области 41 выпускник одиннадцатого класса сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области 41 выпускник одиннадцатого класса сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. 1647 человек получили высокие отметки: от 81 до 100. В сожалению, русский не дался 9 школьникам из 5410 - они не смогли преодолеть даже минимальный порог по этому предмету.

Профильную математику сдал на высший балл сдал один человек - Александр Карпов из школы №33 Ярославля. 181 ученик из 2826 получил высокие баллы, 9% участников ЕГЭ с испытанием не справились.

Сейчас в Ярославской области насчитывается 54 стобалльника: 41 - по русскому языку, 1 - по профильной математике, 3 - по химии и 9 - по литературе.

Есть и один мультибалльник. Ученица Пречистенской школы Первомайского района Дарья Теплякова сдала на сто баллов два предмета – литературу и русский язык.