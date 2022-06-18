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Общество18 июня 2022 15:28

В Ярославле молодым сотрудникам полиции вручили лейтенантские погоны

Торжественная церемония прошла в музее регионального УМВД
Полина Вачнадзе
В Ярославле 12 молодым сотрудникам полиции после присвоения первых специальных званий среднего начальствующего состава вручили погоны

В Ярославле 12 молодым сотрудникам полиции после присвоения первых специальных званий среднего начальствующего состава вручили погоны

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле 12 молодым сотрудникам полиции после присвоения первых специальных званий среднего начальствующего состава вручили погоны. Церемония прошла в торжественной обстановке, в музее УМВД по Ярославской области.

Звание "младший лейтенант" присвоили участковым уполномоченным полиции, сотрудникам оперативных подразделений, дежурной части, патрульно-постовой службы, инспекторам ДПС.

В мероприятии приняли участие начальник областного УМВД полковник полиции Алексей Школкин, председатель Совета Ярославской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел подполковник милиции в отставке Габриэл Габриэлян, руководители кадровых подразделений.