В Ярославле молодым сотрудникам полиции вручили лейтенантские погоны

В Ярославле 12 молодым сотрудникам полиции после присвоения первых специальных званий среднего начальствующего состава вручили погоны Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле 12 молодым сотрудникам полиции после присвоения первых специальных званий среднего начальствующего состава вручили погоны. Церемония прошла в торжественной обстановке, в музее УМВД по Ярославской области.

Звание "младший лейтенант" присвоили участковым уполномоченным полиции, сотрудникам оперативных подразделений, дежурной части, патрульно-постовой службы, инспекторам ДПС.

В мероприятии приняли участие начальник областного УМВД полковник полиции Алексей Школкин, председатель Совета Ярославской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел подполковник милиции в отставке Габриэл Габриэлян, руководители кадровых подразделений.