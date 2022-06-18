В Рыбинске 62 улицы выровняют грейдером

В Рыбинске приступили к грейдированию дорог частного сектора Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске приступили к грейдированию дорог частного сектора. Приведут в порядок 62 улицы в восьми микрорайонах: Заволжье-1, Заволжье-2, Прибрежном, Запахомовском, Копаево, Переборах, Мариевке и Веретье. Контракт заключен на сумму более полумиллиона рублей.

Общая протяженность грунтовых дорог, которые будут прогрейдированы в Рыбинске, составит 42 километра. Закончить работу подрядчик должен до 22 июля.

- Это не укрепление профиля асфальтовой крошкой или щебнем, это выравнивание полотна. Список дорог составлен с учетом обращения граждан, - сказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Для подсыпки улиц частного сектора используют крошку, которую срезают во время ремонта или строительства асфальтированных дорог.