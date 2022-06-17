Чистая от карантинных объектов рассада отправилась к покупателям

В июне 2022 года специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям на территории ОАО «Тепличного комплекса «Туношна» был проведен досмотр рассады овощных, цветочных и ягодных культур в общем количестве 10265 шт., предназначенных для дальнейшей реализации населению в торговых точках на территории региона, а также были отобраны пробы почвенного субстрата. Комплекс является одним из крупных поставщиков овощей открытого грунта (капуста, морковь, свекла), картофеля, рассады цветов, саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников, многолетних цветов на территории Ярославской области.

По результатам лабораторной экспертизы, проведенной Ярославским филиалом ФГБУ «Тверская МВЛ», в отобранных образцах подкарантинной продукции карантинных объектов не обнаружено.

В соответствии с нормами действующего законодательства в области обеспечения карантина растений, тепличному комплексу выдан карантинный сертификат на вышеуказанную продукцию.