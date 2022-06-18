В Рыбинске подвели итог отопительного сезона: сдвигов в лучшую сторону ждать не приходится

Аварии на теплосетях в Рыбинске в минувшем отопительном сезоне стали привычным явлением Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

В Рыбинске на заседании Муниципального Совета подвели итоги прошедшего отопительного сезона. Утешительного мало: по сравнению с сезоном 2020-2021 годов существенно увеличилось количество дефектов на оборудовании тепловых сетей и котельных. Коммуникации изношены: 73% тепловых сетей и 52% котлов работают с превышением нормативного срока эксплуатации.

И сдвигов в лучшую сторону при нынешних темпах работ не предвидится: необходимо ремонтировать 15-18 километров сетей, а действительно ремонтируется только 5.

По словам директора «Рыбинской генерации» Сергея Лыкова, компании не хватает источников финансирования. Кроме того, на предприятии существует дефицит сотрудников и зачастую аварии просто некому устранять.

- Мы отправляем заявку в Фонд реформирования ЖКХ. Таким путем пошел Переславль и получил миллиард на замену теплосетей. Сегодня мы готовим документы, где обосновываем потребность Рыбинска в привлечении 1,1 миллиарда рублей. Но надо учитывать, что даже если Фонд одобрит заявку, быстро деньги не выделят. Оптимистично будем надеяться, что эти деньги пополнят рыбинскую инвестпрограмму 2023-2024 годов, - сказал Сергей Лыков.

При этом, по его же словам, с таким оборудованием, что есть сейчас, в новый зимний сезон входить нельзя. Но даже если капитально ремонтировать 9 километров сетей в год, то ухудшения ситуации не будет.

- Мы активно помогаем Рыбинской генерации в подготовке новой инвестпрограммы. Готовы включиться в работу по вхождению организации в государственные проекты, получению инфраструктурного кредита. Повторю в очередной раз – второго такого отопительного сезона допустить нельзя, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.