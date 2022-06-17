В Переславском районе столкнулись три грузовика

На 145-м километре трассы М8 столкнулись три фуры. Фото: УМВД по Ярославской области

Утром 17 июня в Переславском районе произошло ДТП: на 145-м километре М8 столкнулись три фуры.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, водитель Манна, который ехал в сторону Москвы, врезался впереди идущий грузовик «Вольво». От удара фура столкнулась с грузовым автомобилем «Мерседес».

- Водитель машины МАН не выбрал безопасную дистанцию, - уточнили в ведомстве.

Пострадавших в аварии нет, длительное время движение на трассе было затруднено.