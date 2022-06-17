В госпитале умер военнослужащий из Данилова, получивший ранения во время спецоперации на Украине

Алексею Рантусову было всего 25 лет. ФОТО: страница Александра Смирнова ВКонтакте

В госпитале от ранений, полученных во время спецоперации на Украине, скончался военнослужащий из Данилова Алексей Рантусов. Ему было всего 25 лет.

- Алексей совсем молодой человек. Учился в двенадцатой школе. Войсковая часть рекомендовала его на подготовительные курсы для получения высшего образования ВС РФ. Без отца остался пятилетний ребенок, - написал на своей странице ВКонтакте глава Даниловского района Александр Смирнов.

Прощание с Алексеем Рантусовым и траурный митинг пройдут в районном доме культуры 20 июня в 10:00. Отпевание начнется в 11:00.