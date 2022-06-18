В Ярославской области в выходные будут ловить пьяных водителей

В выходные, 18 и 19 июня, сотрудники Госавтоинспекции будут ловить пьяных водителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные, 18 и 19 июня, сотрудники Госавтоинспекции будут ловить пьяных водителей. Рейды пройдет во всех районах Ярославской области.

За пять месяцев этого года уже выявлено около двух тысяч нетрезвых людей, севших за руль. Более 200 человек сделали это повторно.

Госавтоинспекции напоминает: и за управление машиной в состоянии опьянения, и за отказ проходить медицинское освидетельствование, предусмотрена административная ответственность. Это - лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уголовная статья.

Если вы увидели, что кто-то садится пьяным за руль, сообщите по телефону ДЧ ОБ ДПС ГИБДД: 30-10-10.