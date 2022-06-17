В Ярославской области нашли два бесхозных объекта культурного наследия

Без должного ухода церкви приходят в негодность и разрушаются Фото: Прокуратура Ярославской области

В Борисоглебском районе Ярославской области сотрудники прокуратуры выявили два объекта, которые можно отнести к объектам культурного наследия. Речь идет об ансамбле церкви Богоявления 1817 года в деревне Малахово и Колокольне церкви Архистратига Михаила 1798 года в деревне Звягино.

- Указанные объекты не находятся в государственной или муниципальной собственности, собственник или иной законный владелец не определен, - сказали в прокуратуре Ярославской области.

А раз нет хозяина, значит нет и должного содержания и охраны исторических сооружений. Без должного ухода они приходят в негодность и разрушаются.

- Вопреки требованиям Гражданского кодекса РФ и подзаконных нормативных актов орган местного самоуправления мер к установлению собственников объектов, либо признания их бесхозяйными, не принимает, чем создается угроза утраты объектов культурного наследия, - уточнили в прокуратуре.

По итогам проверки в суд было направлено заявление. Ведомство требует обязать администрацию Высоковского сельского поселения поставить на учет церковь и колокольню.