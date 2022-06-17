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Общество17 июня 2022 10:52

Ростовскому району выделят 80 миллионов рублей на благоустройство дворов

Деньги направят в Ишню, Поречье-Рыбное, Петровское и Семибратовское поселения
Полина Вачнадзе
80 миллионов пойдут на благоустройство дворов, установку игровых и спортивных площадок, строительство зон для выгула собак.

80 миллионов пойдут на благоустройство дворов, установку игровых и спортивных площадок, строительство зон для выгула собак.

Фото: Правительство Ярославской области

На благоустройство дворов Ростовскому району выделят 80 миллионов рублей по программе «Наши дворы». Деньги направят в Ишню, Поречье-Рыбное, Петровское и Семибратовское поселения.

Здесь будут благоустроены 11 дворов, установлены 18 игровых и спортивных площадок, построены две площадки для выгула собак.

В Поречье на улице Молгской уже приступили к благоустройству. Жители двора долго думали и выбрали вариант работ, который предусматривает не только установку игрового оборудования для детей, но и спортивные тренажеры. Ни них могут заниматься и ребята постарше.