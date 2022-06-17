В парках Рыбинска устанавливают экоскамейки

В Рыбинске продолжают устанавливать парковую мебель из вторичного сырья Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске продолжают устанавливать парковую мебель из вторичного сырья. Первые экоскамейки появились на аллее перед Дворцом спорта «Полет», сейчас их здесь восемь штук.

С такой инициативой в администрацию города обратились сотрудники одной из торговых сетей. Городские власти эту идею поддержали и согласовали место установки. Садовая мебель из переработанного пластика идеально подходит для парков и скверов. Скамейки, изготовленные из бытовых отходов, долго служат и не выгорают на солнце. Производством мебели из пластиковых бутылок, крышек и пленки занялось ярославское предприятие по переработке отходов. А в сборе пластика для изготовления будущих экоскамеек участвовали сами рыбинцы.

- В мае была объявлена РСО-акция по сбору пластика. Рыбинцы очень активно поддержали нашу идею: всего за полтора месяца мы собрали более 300 килограммов вторсырья, которое было отправлено на ярославское предприятие для изготовления экоскамеек, - рассказала директор по маркетингу торговой сети Ольга Новикова.