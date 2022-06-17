Водитель из Тверской области отправил на больничные койки шестерых ярославцев

В аварии под Ярославлем в июне 2021 года пострадали шесть человек. Скриншот с видео, ДТП и ЧП 76 региона

Полиция направила в суде уголовное дело, возбужденное в отношении 61-летнего жителя Тверской области. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В аварии, которая произошла в июне прошлого года на перекрестке дороги Ярославль – Заячий Холм, пострадали шесть человек. Троим – на тот момент 4-летнему мужчине, 32-летней женщине и 14-летнему подростку – был причинен тяжкий вред здоровью.

- Во время следствия установлено, что водитель грузовика МАН совершил наезд на автомобиль «Мерседес», который остановился на перекрестке перед тем, как совершить поворот. От удара «Мерседес» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Лексусом», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Были проведены автотехнические и медицинские экспертизы. Уголовное дело ушло в суд.