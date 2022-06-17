В Ярославском районе продолжаются масштабные работы по социальной газификации

В поселке Волга Ярославского района работы ведутся согласно плану. ФОТО: Мария Заламаева, пресс-служба «Единой России»

Бесплатное подведение газа до участков граждан в тех населенных пунктах, где уже проложены газораспределительные сети стало возможно благодаря поправке партии «Единая Россия», поддержанной Президентом Владимиром Путиным в 2021 году. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, уточнили в пресс-службе партии.

- В прошлом году на Съезде партии мы приняли народную программу, одним из пунктов которой было это предложение. Руководство страны нас поддержало. Была проведена колоссальная подготовительная работа: прием заявок, подготовка проектов и их согласование, составление смет. Отмечу, что все работы ведутся за счет средств подрядчика, ни федеральный, ни региональные бюджеты не задействованы, - прокомментировал зампред Ярославской областной Думы Сергей Якушев. По его словам, в предыдущие годы в Ярославской области происходило около тысячи подключений. В этом году заявок на подключение подано в пять раз больше.

По результатам социальной программы в Ярославской области будут созданы условия для газификации 15 тысяч домовладений в 201 населенном пункте, предполагается газификация 91 котельной на промышленных предприятиях Ярославской области.

- На бесплатное подведение газа до границ земельного участка подано порядка пяти тысяч заявок. Заявителю нужно оплатить проведение газа по участку, в дом, приобрести необходимое оборудование. Мы прекрасно понимаем, что это значительные финансовые затраты. Поэтому, с коллегами, членами фракции «Единой России» внесли предложение по рассрочке платежей за данную услугу на 5 лет для тех семей, у которых нет возможности оплатить все сразу. Прорабатываем варианты решения проблемы, - пояснил член Президиума регионального политсовета партии, председатель комитета Ярославской областной Думы по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Андрей Щенников.

Добавим, что действующая программа газификации рассчитана на 2021-2025 годы. До конца этого года планируется ввод в эксплуатацию двух межпоселковых газопроводов – это около 60 км газовых сетей, возможность подключиться к природному газу получат сразу более 500 абонентов.