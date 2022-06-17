«Рабочие ушли, стадион не открыли»: глава Рыбинска рассказал о судьбе стадиона «Сатурн»

У подрядчика не хватило денег, чтобы доделать стадион "Сатурн" в Рыбинске. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков ответил на вопросы горожан, почему не достраивается стадион «Сатурн». На его реконструкцию по федеральной программе уже потрачено 125 миллионов рублей, но до конца объект не доведен. Рабочие ушли, оставив после себя грязь и песок. Заниматься на стадионе сейчас невозможно.

- Цены на стройматериалы выросли, денег у подрядчика не хватило. Объект готов на 92% - поле, восточная трибуна, беговые дорожки, секторы для метания и прыжков пригодны для занятий спортом. Но вокруг грязь и песок. Осталось лишь выполнить благоустройство, - сказал Дмитрий Рудаков.

Единственная возможность ввести стадион в эксплуатацию – доделать его за счет городского бюджета. На это нужно 5 миллионов рублей. Выделить деньги из казны или нет, решит Муниципальный совет в конце июня. Если даст добро, в июле начнутся работы.

Но это только первый этап реконструкции «Сатурна». На втором будет построена западная трибуна на 3 тысячи мест и крытый легкоатлетический манеж.