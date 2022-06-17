В Ярославле построят современный парк развлечений

Современный парк аттракционов построят в Ярославле к 2027 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле рядом с зоопарком построят уникальный парк развлечений – с аттракционами, гостиницей и ресторанами. Здесь можно будет остаться на несколько дней, чтобы отдохнуть, развлечься и посмотреть достопримечательности региона.

Соглашение о строительстве парка было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. ООО «Ярпарк» в течение пяти лет планирует вложить в проект 2,5 миллиарда рублей и создать порядка 200 рабочих мест. Парк будет построен к 2027 году.

Развитие туризма в Ярославской области поможет увеличить доходную часть бюджета. Эти деньги можно направить на строительство дорог, замену коммунальных сетей, развитие транспорта, строительство больниц, школ, детских садов.