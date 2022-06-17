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Общество17 июня 2022 6:19

Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ООО «Два С» по изготовлению печатных агитационных материалов по выборам, назначенным на 11 сентября 2022 года

- Выборы Губернатора Ярославской области

- Выборы депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва

- Выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области

Расценки:

Стоимость работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов приведены ниже:

Собственная широкоформатная печать на принтере MIMAKI SWJ-320S4 разрешение 360 – 720 dpi

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Прайс на УФ печать

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В зависимости от тиража стоимость изготовления сувенирной продукции может изменяться.

Контактные данные:

ООО «Два С»

Общество с ограниченной ответственностью «Два С»

Юр.Адрес: 150001, г. Ярославль, Б. Федоровская, 75, кв. 31

Факт. адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская 47Б

Тел: (4852) 208-008

ИНН: 7604165953

КПП: 760401001

ОГРН: 1097604017169

р/с 40702810277020005176

Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк

БИК: 042908612

к/с 30101810100000000612

Адрес банка: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21а

Генеральный директор: Кузьмин Д.Е.