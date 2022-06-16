В Тутаеве постоят новый завод по производству смазочных материалов

16 июня в рамках работы Петербургского международного экономического форума глава Ярославской области Михаил Евраев подписал соглашение с представителем компании «Техноцентр» Сергеем Дунаевым о реализации проекта по расширению производства и созданию нового предприятия по переработке масел на территории Тутаева.

– Ярославская область – развитый промышленный регион. Именно индустриальный сектор обеспечивает половину налоговых поступлений в бюджет и помогает развивать область. Поэтому нам важно поддерживать наши предприятия, помогать им. Мы всегда приветствуем решения инвесторов о расширении производств. Это означает, что на территории области созданы комфортные условия для ведения бизнеса, – прокомментировал Михаил Евраев важный для развития экономики Ярославской области проект.

Действующее производство «Техноцентра» выпускает антифризы, смазочные материалы и присадки к смазочным материалам. Для строительства нового завода инвестор уже приобрел участок в индустриальном парке «Тутаев».

– Производство успешно действует в Тутаеве. Нас устраивает эта площадка, и сейчас мы планируем строительство завода и запуск новой линии продукции – компонентов для буровых растворов и смазочных материалов. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с Правительством региона, – сказал Сергей Дунаев.

В ходе воплощения проекта компания «Техноцентр» сможет воспользоваться льготами, в том числе, налоговыми, которые предоставляются государством предприятиям, которые работают на территории опережающего развития.