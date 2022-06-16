Рыбинского пожарного наградили за спасение пенсионера, провалившегося под лед

Помощник начальника караула пожарно-спасательной части №19 Рыбинска Артема Осьминина наградили медалью «За спасение погибающих на водах». ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Помощник начальника караула пожарно-спасательной части №19 Рыбинска Артема Осьминина наградили медалью «За спасение погибающих на водах». В феврале этого года он вытащил из ледяной воды Волги пенсионера, который провалился под лед.

Когда спасатели прибыли на вызов, мужчина уже находился на середине реки. Артем успел его вытащить буквально в последние секунды – пенсионер уже уходил под воду.

Как рассказал глава Рыбинска, это уже вторая награда спасателя. Первую – «За доблесть и отвагу на пожаре» - Артем получил в 2018 году. Он стал свидетелем пожара в квартире на улице Качалова и спас 12-летнего мальчишку, уже лежавшего без сознания на лестничной клетке.

Рыбинца предлагают повесить фотографию Артема Осьминина на доску почета.

- Город должен знать героев в лицо, - считают люди.