В Ярославской области 16 июня ожидается гроза и сильный ветер

В Ярославской области в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области, по данным Гидрометцентра, в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды. Спасатели предупреждают о грозе и усилении юго-западного ветра.

- Его порывы могут достигать 15 метров в секунду, - уточнили в региональном Управлении МЧС.

Сильный ветер опасен тем, что может снести слабоукрепленные конструкции и крыши домов, оборвать провода и нарушить работу системы ЖКХ. Возможны и травмы среди населения.