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Общество16 июня 2022 12:24

В Ярославской области 16 июня ожидается гроза и сильный ветер

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду
Полина Вачнадзе
В Ярославской области в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды

В Ярославской области в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области, по данным Гидрометцентра, в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды. Спасатели предупреждают о грозе и усилении юго-западного ветра.

- Его порывы могут достигать 15 метров в секунду, - уточнили в региональном Управлении МЧС.

Сильный ветер опасен тем, что может снести слабоукрепленные конструкции и крыши домов, оборвать провода и нарушить работу системы ЖКХ. Возможны и травмы среди населения.