Ярославца арестовали на трое суток за тонировку окон машины

В Ярославле на трое суток арестован водитель, вовремя не снявший тонировку со стекол своего автомобиля. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославле на трое суток арестован водитель, вовремя не снявший тонировку со стекол своего автомобиля.

Вчера, 15 июня, во время рейда сотрудники Госавтоинспекции выписали штрафы 40 автовладельцам, которые нарушили правила тонировки. Среди остановленных оказался ярославец – он должен был избавить машину от затемнения в установленный срок, но не сделал этого.

- Составлен административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», который был направлен в суд. В результате судом водителю вынесен административный арест на срок трое суток, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В Госавтоинспекции уточнили, что при решении вопроса о возбуждении административного дела сотрудники сначала проверяют в базе данных, привлекался ли человек к ответственности за нарушение правил тонировки. Если привлекался, но не снял тонировку в срок, тогда наказание ужесточается.