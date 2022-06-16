На Украине погиб уроженец Ярославской области - военный корреспондент Сергей Постнов

На Украине погиб военный журналист Сергей Постнов. ФОТО: Росгвардия

В ночь с 13 на 14 июня на Украине погиб военный журналист полковник Сергей Постнов. На протяжении четырех месяцев он руководил группой информационного реагирования и отвечал за взаимодействие Росгвардии со СМИ во время военной спецоперации. С первых дней операции Сергей находился в самом пекле: прорывался в Гомель в составе группировки V, участвовал в освобождении городов Харьковской области и ЛНР.

Сергей родился в Мышкине Ярославской области 1 августа 1980 года в семье офицера. Связал жизнь с армией сразу после школы, не стал прерывать династию военных. После окончания Екатеринбургского Суворовского училища 17-летний парень продолжил обучение на факультете культуры и журналистики Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. И в возрасте 22 лет в качестве корреспондента начал службу во внутренних войсках МВД России. Журналист прошел горячие точки – работал на Северном Кавказе и в Сирии, выполняя задачи по информационному сопровождению войск. Последним местом его работы стал Центральный аппарат Росгвардии.

- На всех порученных участках Сергей Борисович Постнов, благодаря своим личным качествам, завоевывал авторитет среди сослуживцев. Светлая память о нем сохранится в сердцах всех, кто его знал и служил вместе с ним, - говорят в Совете ветеранов центрального аппарата ОВД. Где бы ни находился Сергей, он всегда работал с риском для жизни. К сожалению, командировка на Украину стала для Сергея Постнова последней.

Редакция КП-Ярославль приносит свои соболезнования родным и близким военного журналиста.