На Дзержинском пляже в Ярославле запретили купаться

В Ярославле разрешено купаться только в одном месте - на Тверицком пляже Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начался купальный сезон, но купаться в городе официально разрешено только на одном пляже – Тверицком. Здесь вода на данный момент соответствует всем нормам и требованиям СанПиН.

Чего нельзя сказать о воде в районе пляжа на 1-ой Норской набережной. Как сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля, качество воды в Волге не соответствует нормам ни по микробиологиечским, ни по паразитологическим показателям.

- Обнаружены яйца аскорид при гигиеническом нормативе «отсутствие в 25 дм3», - уточнили в мэрии.

Кроме того, в ведомстве назвали места, запрещенные для купания. В их числе – парк «Подзеленье», который традиционно является местом массового отдыха ярославцев.

Также купание под запретом в Волге у Юбилейного и Октябрьского мостов, на Петропавловских прудах, у Толбухинского и Комсомольского мостов, в Которосли в районе Которосльной набережной, на улице Магистральной, в районе бывшей территории завода «Альтаир», на Шевелюхе и у дома №27 на улице Папанина.

Во время купального сезона, который продлится до 31 августа, места, где купание запрещено, будут патрулировать. Нарушителей могут оштрафовать.