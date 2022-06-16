Улицу Первомайскую в Ярославле начнут ремонтировать 20 июня

20 июня в Ярославле начнется ремонт улицы Первомайской Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 июня в Ярославле начнется ремонт улицы Первомайской. Работы разделят на три этапа, на первом подрядчик приведет в порядок участок от Красной площади до памятника Николаю Некрасову.

- В связи с выполнением работ будет ограничено движение для транспорта и пешеходов. Жителей и гостей города просим отнестись в пониманием к временным неудобствам и заранее выбрать пути объезда данного участка дороги. Для пешеходов предлагаем использовать Первомайский бульвар, - предупредил глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин.

Ремонтировать центральную улицу города будет «Рыбинское УМСР». Только с третьего раза на аукционе удалось найти подрядчика – первые торги были признаны несостоявшимися, так как на них никто не завился.