Ростову Ярославской области хотят вернуть историческое название

Ростову могут вернуть его историческое название Фото: Михаил ФРОЛОВ

На совещании областной Думы обсудили возвращение исторического названия Ростова. Предприниматель Олег Жаров выступил с инициативой вернуть одному из древнейших городов России определение Великий.

Во всех официальных документах название города указано как Ростов. Великим его называют, как говорится, по старой памяти. Возвращение этой исторической приставки важно не только для жителей города, но и для сохранения истории.

- Ростов - Великий во всех отношениях: и в историческом, и туристическом планах. Возвращение исторического названия – крайне важная задача, как для ростовцев, так и для всех жителей области, - подчеркнул Олег Жаров.

Идею переименования Ростова и возвращения ему полного имени поддержал председатель областной Думы Михаил Боровицкий. Однако сам процесс достаточно трудоемкий: необходимо предоставить исторические обоснования, а также узнать мнение горожан. Михаил Боровицкий отметил, что возвращение исторических наименований «разумный, правильный и объективный процесс».

Ростов в этом году отметил свой юбилей - 1160-летие. Этот город Ярославской области входит в десятку самых древних городов России.