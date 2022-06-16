Ярославская делегация заключила на ПМЭФ первое соглашение

Ярославские аграрии будут закупать топливо по льготной цене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославская область на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал вчера, 15 июня, заключила первое соглашение. Договор о сотрудничестве подписан с компанией «Газпром нефть». Уже в этом году бензин и дизельное топливо ярославские аграрии будут получать со скидкой, на льготных условиях.

Такая поддержка местных сельскохозяйственных предприятий позволит обеспечить продовольственную безопасность Ярославской области. Поставки бензина и дизеля будут производиться с ярославского НПЗ.

- Наше новое соглашение с Ярославской областью предусматривает создание первой в стране централизованной системы поставок ГСМ сельскохозяйственным предприятиям. Рассчитываем, что к новой модели топливообеспечения присоединятся порядка 50 крупных агрофирм, а объем поставок топлива до конца 2022 года увеличится вдвое. По итогам реализации этой программы будет принято решение о расширении этой модели на другие российские регионы, – пояснили в «Газпром нефть».