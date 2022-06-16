Ярославский общественник оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил России в соцсети

Кировский районный суд признал известного ярославского общественника Андрея Броя виновным в дискредитации Вооруженных сил России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд признал известного ярославского общественника Андрея Броя виновным в дискредитации Вооруженных сил России.

- Суд установил, что Андрей Брой с 8 по 9 марта неоднократно оставлял комментарии под публикацией в социальной сети ВКонтакте, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции, - сообщили в пресс-службе областного суда.

На заседание Андрей Брой не явился, его позицию по этому делу транслировал защитник. По словам общественника, никаких дискредитирующих армию комментариев 8 и 9 марта он не размещал. В эти дни телефоном пользовалась жена – фотографировала праздничные встречи с друзьями, и доступ на страницу в социальной сети был свободный.

- Суд, оценив в совокупности полученные по делу доказательства, установил, что комментарии пользователя «Андрей Брой» в период времени с 08.03.2022 по 09.03.2022 были размещены Андреем Броем с использованием принадлежащей ему учетной записи. Доказательств размещения комментариев к указанной публикации третьим лицом с использованием учетной записи Андрея Броя не представлено, - резюмировали в суде.

За комментарии в соцсети общественника оштрафовали на 30 тысяч рублей.