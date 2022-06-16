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Происшествия16 июня 2022 7:43

Нашли в машине на парковке: в Ярославле прекратили поиски пропавшего мужчины

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
Полина Вачнадзе
В Ярославле прекращены поиски 56-летнего Михаила Б. ФОТО: "Центр-Спас": поиск пропавших людей Ярославль

В Ярославле прекращены поиски 56-летнего Михаила Б. ФОТО: "Центр-Спас": поиск пропавших людей Ярославль

В Ярославле прекращены поиски 56-летнего Михаила Б. Мужчина пропал 7 июня – уехал на работу на своем автомобиле и исчез.

- По факту безвестного исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сегодня, 16 июня, мужчину нашли. К сожалению, мертвым. Его тело обнаружили в машине на парковке у дома на улице Малая Пролетарская в Ярославле. Признаков насильственной смерти на трупе не было.

- Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточнили в СКР.