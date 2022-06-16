В отношении дебоширов из Тутаева возбудили уголовное дело

СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело в отношении двух жителей Тутаева. Скриншот с видео, группа "За Тутаев" ВКонтакте

СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело в отношении двух жителей Тутаева. Во время задержания они изо всех сил отбивались от сотрудников полиции, особенно старалась женщина.

Компания из четырех человек устроила пьяные посиделки во дворе дома на улице Комсомольской. Проехали правоохранители и попытались посадить мужчин и их спутниц в автомобиль. Но женщина бросилась на защиту своего мужчины и несколько раз ударила полицейского руками и ногой по голове.

- Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.