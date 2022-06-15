В Переславле местная жительница перевела мошенникам почти миллион рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Переславле-Залесском 56-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они сообщили женщине, что на ее имя незаконно хотят взять кредит и для того, чтобы сохранить деньги, нужно оформить кредит самой и перевести средства на «безопасный счет». К сожалению, женщина все так и сделала.

Помимо этого, злоумышленники предупредили местную жительницу, что в банк обращаться не нужно, так как якобы в нем работают недобросовестные сотрудники, которые сразу переведут ее деньги себе.

- Заявительница выполнила все указания звонивших: сняла со своих счетов денежные средства, оформила кредит на 700 тысяч рублей, обналичила их и в течение трех дней небольшими суммами переводила на указанные номера телефонов. Общая сумма ущерба составила более 980 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией Переславля-Залесского возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».