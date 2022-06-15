Ярославским властям рекомендовали усилить меры по профилактике чумы

Угроза распространения чумы сохраняется Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы в стране. Как говорится в документе, сохраняются риски активизации природных очагов болезни на территории РФ и риски завоза чумы из-за границы.

Главы регионов должны обеспечить готовность уполномоченных органов и медорганизаций к проведению профилактических мер, а также проинформировать население о мерах профилактики, в том числе о вакцинации против этой болезни.

Руководители областных Управлений Роспотребнадзора должны актуализировать планы по противочумным мероприятиям, оценить готовность больниц к приему пациентов с подозрением на чуму, провести теоретическую и практическую подготовку медицинских сотрудников.

Местные департаменты здравоохранения, в случае выявления этой болезни, должны незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор.

Как сообщает ведомство, чума – это природно-очаговая инфекция, которой болеют люди и животные, переносчиками являются блохи, паразитирующие на грызунах и других животных. Заболевания людей чумой регистрировались в 25 странах мира. Наиболее пораженными странами Африки являются Конго, Индия, Мадагаскар, Мозамбик, Уганда и Танзания. В Центральной Азии – Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия. В Китае очаги чумы распространены в 19 провинциях. На Американском континенте постоянно действующие природные очаги чумы существуют в Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре и Соединенных Штатах Америки.

Заражение чумой происходит при укусах инфицированными блохами, контакте с больными животными и грызунами, а также воздушно-капельным путем при общении с больным легочной чумой. Время, которое проходит с момента попадания возбудителя чумы в организм человека до появления первых симптомов заболевания, составляет от нескольких часов до 6 дней. Заболевание начинается с высокой температуры, сильного озноба, головной боли, увеличения лимфоузлов и кашля с кровью.