В Рыбинске 16 июня во время крестного хода перекроют улицы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Рыбинске завтра, 16 июня, во время прохождения шествия-крестного хода перекроют несколько улиц для проезда машин.

С 11 до 12 часов нельзя будет проехать:

- по улице Крестовой от Спасо-Преображенского собора до Югской часовни, расположенной на Крестовой улице, 40;

- по улице Стоялой на участке от Волжской набережной до улицы Крестовой. На этом же участке с 00:00 часов до 11:00 16 июня запрещено ставить машины.

Помимо этого, для общественного транспорта с 11 до 12 часов будет закрыты улица Крестовая на участке от улицы Максима Горького до улицы Ломоносова.

На час схема движения изменится:

- троллейбусы №№ 1, 4, 5, 6 поедут по улице Герцена в оба направления и далее через улицу Пушкина по своим маршрутам;

- автобусы №№ 1, 2, 3, 10, 29 поедут по улице Герцена и улице Бульварной в оба направления и далее через улицу Пушкина по своим маршрутам;

- автобусы №№ 8, 11, 19, 20 посадку/высадку пассажиров будут осуществлять на улице Бульварной;

- автобусы №№ 33, 25, 5, 18, 8-т поедут с улицы Пушкина и улицы Ломоносова по улице Герцена и улице Бульварной в оба направления и далее по своим маршрутам.