Поступившая на территорию Ярославской области мука из Республики Беларусь прошла фитосанитарный контроль

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведен государственный карантинный фитосанитарный контроль при ввозе подкарантинной продукции из Республики Беларусь.

Извещение о поступлении муки ржаной в количестве 67,05 тонн из Республики Беларусь в адрес одного из предприятий Ярославской области поступило в Управление в соответствии с требованиями ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений».

В результате документарной проверки, осмотра транспортного средства, осмотра и досмотра подкарантинной продукции согласно требований Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010г. № 318 установлено, что продукция ввезена на территорию РФ в соответствии с нормами действующего законодательства в области обеспечения карантина растений.

Лабораторная экспертиза проводилась Ярославским филиалом ФГБУ «Тверская МВЛ».

На ввезенную подкарантинную продукцию оформлен акт карантинного фитосанитарного контроля