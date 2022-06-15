Ярославские видеоблогеры могут заработать

«Wink» запускает акцию в поддержку российских видеоблогеров. Изображение ПАО «Ростелеком».

Пользователи, размещающие авторский контент на платформе Wink, в течение двух месяцев после его публикации будут получать весь доход от рекламы. Акция накануне стартовала в международный день блогера, и продлится до конца года, сообщает пресс-служба оператора.

Пользователям видеосервиса Wink доступна не только обширная коллекция фильмов, сериалов и документального кино, но и уникальный контент, созданный популярными российскими видеоблогерами. Сегодня свои блоги на платформе ведут уже более 400 авторов. Топ-5 блогерских каналов, включая Трум Трум и Funny Games TV, за два года собрал 25 млн просмотров с общей продолжительностью просмотров почти 4,5 млн часов.

- Видеоблоги — важная часть информационного пространства, окружающего человека, и одновременно это популярная бизнес-модель, которая сформировала целый рыночный сегмент. Ограничение возможностей монетизации в блогах на зарубежных видеохостингах снизило эффективность этой модели для авторов и снизило возможности доступа пользователей к интересному контенту. Мы хотим поддержать российских креативных предпринимателей, авторов полезного и развлекательного контента, и даем им возможность в течение двух месяцев получать 100% от рекламной монетизации на платформе Wink на свой счет для сохранения и развития потенциала блога, — отметил руководитель отдела закупки нелинейного контента «Ростелекома» Вячеслав Попов.