В Тутаеве пьяная женщина несколько раз ударила полицейского ногой по лицу

Активную женщину пришлось положить на асфальт вместе с ее спутниками. Скриншот с видео, группа "За Тутаев" ВКонтакте

В Тутаеве пьяная компания устроила шумные посиделки во дворе дома на улице Комсомольской. Жильцы многоэтажки вызвали полицию. На камеру видеонаблюдения попало, как четырех человек – двух мужчин и их спутниц - пытаются посадить в служебную машину. Но уже у двери возникла потасовка.

Одна из женщин благоразумно отошла в сторону, вторая же ринулась защищать своего кавалера, который сопротивлялся из всех сил. Она несколько раз ударила сотрудника полиции руками и ногой по голове, после чего дебоширку скрутили и вместе с мужчинами положили на асфальт. Спустя некоторое время на место происшествия прибыл наряд ДПС, нарушителей общественного порядка все же удалось усадить в машину.

- В отношении них составлены административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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