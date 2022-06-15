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Здоровье15 июня 2022 11:15

В Ярославской области 15 июня коронавирусом заразились 54 человека

Смертей от COVID-19 нет 10-й день подряд
Полина Вачнадзе
В Ярославской области с коронавирусом госпитализировали 18 человек

В Ярославской области с коронавирусом госпитализировали 18 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области, по данным оперштаба на 15 июня, коронавирусом заразились 54 человека. С начала пандемии – 162 505.

Десятый день подряд в регионе не регистрируются смерти от COVID-19. С начала пандемии от вируса скончались 2 810 ярославцев.

По данным оперштаба, госпитализированы 18 человек – это самый высокий суточный показатель госпитализаций за июнь.

Заболели в России: 18 385 098 (+2 718)

Умерли в России: 380 203 (+66)