Колея в 35 сантиметров: прокуратура требует отремонтировать дорогу в Ярославской области, в которой застрял автобус

Прокуратура обратилась в суд с требованием отремонтировать дорогу в Пошехонском районе. Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура обратилась в суд с требованием отремонтировать дорогу «Сергиев Посад-Калязин-Череповец-Зубарево» в Пошехонском районе. Участок этой дороги, протяженностью примерно в три километра, пришел в такое ужасное состояние, что его с трудом преодолевают даже внедорожники. В грязи застрял и рейсовый автобус до Зубарево.

- После таяния снега участок дороги пришел в негодность. Вследствие застоя грунтовых вод произошло переувлажение и ослабление дорожного покрытия, образовалась колейность до 35 сантиметров, - пояснили в прокуратуре Пошехонского района.

После проверки ведомство обратилось в суд с требованием обязать департамент дорожного хозяйства Ярославской области привести дорогу в нормативный вид до 1 декабря этого года.

- Необходимо провести капитальный ремонт автодороги и установить освещение, - уточнили в прокуратуре.

Иск сейчас находится на рассмотрении.