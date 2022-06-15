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Общество15 июня 2022 9:36

В Ярославской области прощаются с рядовым, погибшим на Украине

Дениса Дектерева похоронят на кладбище Первомайского района
Полина Вачнадзе
Рядовой погиб 5 июня во время спецоперации на Украине

Рядовой погиб 5 июня во время спецоперации на Украине

Фото: Правительство Ярославской области

В селе Погорелово Первомайского района сегодня, 15 июня, прощаются с Денисом Дектеревым. Рядовой погиб 5 июня во время спецоперации на Украине, исполняя свой служебный долг.

Денис родился в деревне Ивановское, в многодетной семье он был четвертым ребенком. В 2019 году окончил Семеновскую среднюю школу, потом поступил в рыбинский техникум, а оттуда ушел в армию. После срочной службы служил по контракту в Абхазии, во время спецоперации был отправлен на Украину. В октябре Денису Дегтереву должен был исполниться 21 год.

Посмертно рядовой представлен к государственной награде. Его семья получит материальную помощь.