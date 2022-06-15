Ярославские студенты получили стипендии за идеи по цифровому развитию

На финальной защите были определены три победителя. Фото предоставлено пресс-службой ЯрГУ.

Tele2 подвела итоги стипендиальной программы в Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова. Авторы трех лучших digital-проектов, направленных на развитие туризма и улучшение экологии в регионе,получили от оператора 200 тысяч рублей.

Tele2 объявила о старте стипендиального конкурса в ЯрГУ в апреле 2022 года. Студентам предложили разработать IT-проекты, которые позволили бы решить важные для региона и местных жителей задачи. Два месяца ребята вели расчеты, программировали и готовили презентации, чтобы в начале июня представить свои работы на оценку экспертному жюри, в которое вошли сотрудники Tele2 и вуза.

На финальной защите были определены три победителя. Первое место и стипендию от оператора в 100 тысяч рублей получил Ваник Манукян – он представил интерактивное приложение TRIP AR. В нем виртуальный персонаж Лисы прокладывает туристические маршруты по Ярославской области и делится фактами о достопримечательностях. Сервис поможет повысить туристическую привлекательность региона, а также позволит предложить гостям региона товары и услуги от местных предпринимателей.

Навыки, которые ребята получили в ходе работы над заданиями, пригодятся им в будущей карьере. Фото предоставлено пресс-службой ЯрГУ.

Сергей Тимонин, директор ярославского филиала Tele2:

«Как бывший студент, я прекрасно знаю, насколько важно будущему специалисту получить обратную связь от практиков, понимать, что твои идеи интересны и могут быть реализованы. Наш стипендиальный проект призван поддержать тех, кто хочет создавать новые цифровые решения на пользу родного региона. Мы впечатлены тем, насколько интересные и актуальные проекты подготовили студенты ЯрГУ. Надеемся, что навыки, которые ребята получили в ходе работы над заданиями, пригодятся им в будущей карьере».

Второе место и награду в 65 тысяч рублей присудили Махаду Исмаилову – он предложил идею мобильного приложения, которое поможет бизнесу и жителям знакомиться с правилами бережного отношения к природе, а также позволит сделать производство экологичным. Бронзу и 35 тысяч рублей вручили Никите Котову – он разработал программный код для цифрового «сканирования»экологической чистоты региона. Программа сможет определить места, где необходимо провести работы по уборке территории, а также в перспективе могла бы помочь предотвратить случаи загрязнения окружающей среды.

Михаил Чистяков, проректор по стратегическому развитию ЯрГУ им. П. Г. Демидова:

«Наш совместный проект позволил студентам попробовать свои силы в решении актуальных задач телекоммуникационной отрасли и вместе с тем погрузиться в ее цели, приоритетные направления развития, дать волю своим талантам, самостоятельно применить полученные знания и навыки, воспользоваться поддержкой наставников из Tele2 на этапе решения предложенных кейсов. Это был большой и важный шаг в самом начале профессионального пути демидовцев, и они отлично справились. Поздравляю с успехами и желаю новых побед!».