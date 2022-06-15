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Происшествия15 июня 2022 8:56

В Переславле под колеса машины попал 9-летний велосипедист

Ребенок ехал по пешеходному переходу
Полина Вачнадзе
Ребенка отправили лечиться домой. ФОТО: группа "Переславль LIVE" ВКонтакте

Ребенка отправили лечиться домой. ФОТО: группа "Переславль LIVE" ВКонтакте

Вчера, 14 июня, в Переславле-Залесском под машину попал 9-летний мальчик. По пешеходному переходу он переезжал улицу Плещеевскую на велосипеде. К счастью, серьезных травм ребенок не получил. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мальчику назначили амбулаторное лечение.

Гораздо более серьезные травмы в этот же день получил 41-летний мужчина-велосипедист. На дороге в селе Глебово Рыбинского района его сбила «Газель».

- В результате ДТП пострадавший был госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства аварии, - сказали в полиции.