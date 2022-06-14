В Ярославской области юридическое лицо допустило зарастание свыше 440 гектаров сельскохозяйственных угодий

В мае 2022 года должностным лицом отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с правообладателем в Переславском районе Ярославской области.

При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства обследован один земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 440 гектар, расположенный в районе деревни д. Ченцы Лыченского с/о Переславского района Ярославской области. На земельном участке выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с зарастанием сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью. Вышеуказанный земельный участок принадлежит на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Усадьба».

Бездействие собственника в отношении принадлежащих ему земель сельскохозяйственного назначения может привести к нарушениям обязательных требований земельного законодательства, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ*.

В мае 2022 года собственнику земельного участка территориальным управлением Россельхознадзора направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Правообладателю предложено осуществить на земельном участке сельскохозяйственного назначения мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью на основании разработанного в установленном порядке проекта культуртехнической мелиорации*.