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Общество14 июня 2022 14:20

В Ярославской области шестой день ищут 67-летнего мужчину

Он ушел из дома в Угличском районе
Анастасия ГОЛУБЕВА
Приметы пропавшего. ФОТО: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

Приметы пропавшего. ФОТО: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

В Ярославской области шестой день ищут 67-летнего Александра Саламатова. Мужчина ушел из дома 9 июня в деревне Епихарка Угличского района. С тех пор о нем никто ничего не знает.

Приметы Александра: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, короткие темные волосы с проседью, карие глаза, носит усы.

Пропавший был одет в зеленую удлиненную куртку, синюю рубашку, синие штаны, темные сапоги и темную кепку.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, - отметили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Ярославской области.