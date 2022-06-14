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Общество14 июня 2022 13:39

В Рыбинске Волжскую набережную отремонтируют до конца июля

Недобросовестный подрядчик бросил объект в прошлом году
Анастасия ГОЛУБЕВА
Пока вместо тротуара под ногами гравий. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Пока вместо тротуара под ногами гравий. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске этим летом должны доделать Волжскую набережную. В прошлом году подрядчик бросил объект недоделанным. Администрациям Рыбинска внесла эту ярославскую организацию в список недобросовестных.

Сейчас ремонт должен возобновиться – от Дворца спорта «Полет» до стадиона «Сатурн» набережную приведут в порядок. Все работы должны закончить до конца июля.

- Для безопасности на пересечении с улицей Зои Космодемьянской установим специальный светофор для велосипедистов, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков. - В эти же сроки будет построен тротуар от улицы Волочаевской по улице Полиграфской до дома 9 – тоже объект прошлого года.