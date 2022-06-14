Ярославский «Шинник» стал победителем первенства ФНЛ-2 Фото: Правительство Ярославской области

Ярославский «Шинник» стал победителем первенства Футбольной национальной лиги-2. Последний матч этого сезона состоялся 10 июня. Соперниками наших ребят стала команда «Звезда»из Санкт-Петербурга. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

- Игра со «Звездой» из Санкт-Петербурга завершилась ничьей, но этот результат не повлиял на «черно-синих». «Шинник» занял первое место в турнирной таблице, а свой следующий сезон они начнут уже в первенстве ФНЛ, - рассказали в правительстве Ярославской области.