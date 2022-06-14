В Ярославле шесть участков земли сдадут в аренду, в том чисел - под склад Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле начались аукционы на право аренды шести участков земли. Планируется, что арендаторы построят на низ магазины, склад, общежитие и спортивный объект.

1,6 тысячи квадратных метров территории на улице 2-я Ляпинская предоставляют под строительство общежития. Срок аренды – 5 лет и 8 месяцев, начальная цена на аукционе – 906 тысяч рублей.

Под строительство магазинов сдаются территории на улицах Речная, 7-я Забелицкая и Мануфактурная. Участки площадью от 277 квадратов до 1,2 тысяч квадратов сдаются по начальной стоимости от 236 до 970 тысяч рублей.

На улице Александра Невского землю сдают в аренду под строительство спортивного комплекса. Начальная цена на торгах – 1,5 миллиона рублей.

Еще один участок в 9,5 тысячи квадратов на улице Промышленной можно арендовать на 5,5 лет для строительства складов.