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Происшествия14 июня 2022 7:44

Ярославца будут судить за ложное сообщение о минировании отдела полиции

За неудачную шутку мужчине грозит штраф до 1 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
Ярославец "заминировал" отдел полиции

Ярославец "заминировал" отдел полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее уже не единожды судимый 54-летний ярославец вновь предстанет перед судом. На этот раз - по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

В марте прошлого года пьяный мужчина позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что здание, в котором находится отдел, заминировано. Помещения обследовали, взрывчатку, как того и ожидали, не нашли.

Зато горе-минера вычислили быстро. За неудачную шутку ему грозит крупный штраф – от 700 тысяч рублей до миллиона. Статья предусматривает и лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.