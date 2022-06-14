Ярославца будут судить за ложное сообщение о минировании отдела полиции

Ярославец "заминировал" отдел полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее уже не единожды судимый 54-летний ярославец вновь предстанет перед судом. На этот раз - по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

В марте прошлого года пьяный мужчина позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что здание, в котором находится отдел, заминировано. Помещения обследовали, взрывчатку, как того и ожидали, не нашли.

Зато горе-минера вычислили быстро. За неудачную шутку ему грозит крупный штраф – от 700 тысяч рублей до миллиона. Статья предусматривает и лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.