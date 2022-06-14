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Общество14 июня 2022 7:22

Мэрию Ярославля обязали установить светофор на окружной дороге

В суд с таким требованием вышла прокуратура
Полина Вачнадзе
Суд обязал мэрию Ярославля установить светофор на пересечении окружной дороги и улицы Большие Полянки

Суд обязал мэрию Ярославля установить светофор на пересечении окружной дороги и улицы Большие Полянки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд обязал мэрию Ярославля установить светофор на пересечении окружной дороги и улицы Большие Полянки. С таким требованием в суд вышла прокуратура Красноперекопского района города.

- Установлено, что в нарушении требований федеральных законов на нерегулируемом пешеходном переходе не организовано светофорное регулирование с применением вызывной фазы для пешеходов, - уточнили в прокуратуре.

Требования ведомства сделать «зебру» безопасной удовлетворили в суде.