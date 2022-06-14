Мэрию Ярославля обязали установить светофор на окружной дороге

Суд обязал мэрию Ярославля установить светофор на пересечении окружной дороги и улицы Большие Полянки
Фото: Иван МАКЕЕВ
Суд обязал мэрию Ярославля установить светофор на пересечении окружной дороги и улицы Большие Полянки. С таким требованием в суд вышла прокуратура Красноперекопского района города.
- Установлено, что в нарушении требований федеральных законов на нерегулируемом пешеходном переходе не организовано светофорное регулирование с применением вызывной фазы для пешеходов, - уточнили в прокуратуре.
Требования ведомства сделать «зебру» безопасной удовлетворили в суде.